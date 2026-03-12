Andalucía, pionera contra la piel de mariposa

Juanma Moreno anuncia en el Parlamento que el Servicio Andaluz de Salud sufragará el fármaco para la piel de mariposa tras la autorización excepcional de la Agencia Española del Medicamento

La Junta pagará el tratamiento por la piel de mariposa de Leo y otros 45 andaluces afectados

Juanma Moreno y Antonio Sanz con Leo y su madre, Lidia, además de otros miembros de la asociación Debra. / Joaquín Corchero/Parlamento de Andalucía
Vídeo: Europa Press

12 de marzo 2026 - 14:25

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) sufragará el tratamiento contra la piel de mariposa que necesita el joven sevillano Leo y otras 45 personas en toda Andalucía. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el patio del Parlamento, donde ha comparecido junto a Leo, su familia y una parte de la asociación Debra, que ampara a los afectados por esta enfermedad rara.

