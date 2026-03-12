El Servicio Andaluz de Salud (SAS) sufragará el tratamiento contra la piel de mariposa que necesita el joven sevillano Leo y otras 45 personas en toda Andalucía. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el patio del Parlamento, donde ha comparecido junto a Leo, su familia y una parte de la asociación Debra, que ampara a los afectados por esta enfermedad rara.