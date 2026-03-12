Andalucía, pionera contra la piel de mariposa
Juanma Moreno anuncia en el Parlamento que el Servicio Andaluz de Salud sufragará el fármaco para la piel de mariposa tras la autorización excepcional de la Agencia Española del Medicamento
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) sufragará el tratamiento contra la piel de mariposa que necesita el joven sevillano Leo y otras 45 personas en toda Andalucía. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el patio del Parlamento, donde ha comparecido junto a Leo, su familia y una parte de la asociación Debra, que ampara a los afectados por esta enfermedad rara.