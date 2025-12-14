Ante los recientes suicidios de adolescentes en Andalucía, el consejero destaca que la salud mental juvenil es una prioridad. Trabajan de forma coordinada con Educación e Integración Social, perfeccionando protocolos de acoso y bullying, reforzando la atención integral y ampliando dispositivos, unidades y personal especializado. Además, Andalucía lidera un programa autonómico de prevención del suicidio y prepara el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones para consolidar la estrategia de prevención y cuidado integral de los jóvenes.