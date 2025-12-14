Antonio Sanz: "Andalucía es la primera comunidad con un programa autonómico de prevención del suicidio"
Ante los recientes suicidios de adolescentes en Andalucía, el consejero destaca que la salud mental juvenil es una prioridad. Trabajan de forma coordinada con Educación e Integración Social, perfeccionando protocolos de acoso y bullying, reforzando la atención integral y ampliando dispositivos, unidades y personal especializado. Además, Andalucía lidera un programa autonómico de prevención del suicidio y prepara el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones para consolidar la estrategia de prevención y cuidado integral de los jóvenes.