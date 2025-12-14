Antonio Sanz analiza los errores, la respuesta y las lecciones aprendidas de la crisis de los cribados de mama
Antonio Sanz asumió la Consejería de Sanidad en medio de una crisis sin precedentes. Fallos en los cribados de cáncer de mama que afectaron a más de 2.300 mujeres, denuncias por supuesta manipulación de pruebas y un clima político extremadamente tenso. En esta entrevista, el consejero relata cómo afrontó los primeros días, las decisiones urgentes para restablecer la seguridad del sistema y las lecciones aprendidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Un relato directo sobre gestión en crisis, decisiones difíciles y la búsqueda de un sistema sanitario más seguro y eficiente.