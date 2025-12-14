Antonio Sanz asumió la Consejería de Sanidad en medio de una crisis sin precedentes. Fallos en los cribados de cáncer de mama que afectaron a más de 2.300 mujeres, denuncias por supuesta manipulación de pruebas y un clima político extremadamente tenso. En esta entrevista, el consejero relata cómo afrontó los primeros días, las decisiones urgentes para restablecer la seguridad del sistema y las lecciones aprendidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Un relato directo sobre gestión en crisis, decisiones difíciles y la búsqueda de un sistema sanitario más seguro y eficiente.