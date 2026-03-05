Una artesanía compleja, que requiere tiempo y engloba varios oficios. El dorador Abel Velarde detalla las fases de un trabajo que comienza con el tratamiento de la madera y concluye con la labor del bruñidor, cuando se le saca brillo a uno de los materiales más codiciados: el pan de oro. Este sector se enfrenta ahora a un encarecimiento constate de esta materia prima, lo que condiciona los proyectos que se acometen.

Velarde aprendió dicho oficio a los 18 años, cuando entró de aprendiz en un taller. A los 25 abrió su propio negocio y tras cursar un grado superior de Escultura en la Escuela de Arte pasó a la Facultad de Bellas Artes. Allí se licenció en Restauración, estudios superiores que completó con dos másteres. Aunque destaca el bagaje cultural que le supuso el paso por la universidad, reivindica el taller como "la verdadera escuela".