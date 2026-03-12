El aprendiz. Gema Pérez Morales, conservadora de textiles
Es una de las pioneras en la restauración de tejidos de las cofradías
Cada pieza requiere de un proceso distinto para detener su deterioro
Un restauración hilo a hilo, con carácter científico. Es la labor que acomete Géma Pérez Morales en cada pieza textil que llega a su taller, donde desarrolla un minucioso procedimiento que requiere de técnicas y materiales distintos según los tejidos. Titulada en Restauración y Conservación en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, esta malagueña se hizo una experta en esta especialidad en el IAPH. En 2003 comenzó su despegue profesional y hoy día está considera una experta en dicho campo, al que recurren cada vez más las hermandades para conservar este tipo de enseres.