Es una de las pioneras en la restauración de tejidos de las cofradías Cada pieza requiere de un proceso distinto para detener su deterioro

Un restauración hilo a hilo, con carácter científico. Es la labor que acomete Géma Pérez Morales en cada pieza textil que llega a su taller, donde desarrolla un minucioso procedimiento que requiere de técnicas y materiales distintos según los tejidos. Titulada en Restauración y Conservación en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, esta malagueña se hizo una experta en esta especialidad en el IAPH. En 2003 comenzó su despegue profesional y hoy día está considera una experta en dicho campo, al que recurren cada vez más las hermandades para conservar este tipo de enseres.