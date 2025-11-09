Sobrevoló las provincias de Jaén y Córdoba, pero debido a su gran luminosidad pudo verse desde gran parte del país y grabada por numerosos testigos

Los detectores del proyecto Smart, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), desde los observatorios astronómicos de Huelva y Mazagón, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla han registrado el paso de una bola de fuego con una luminosidad similar a la Luna llena sobre Andalucía.