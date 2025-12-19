Pedro Sánchez protagonizó un gesto muy comentado durante su comparecencia para hacer balance del año 2025 en La Moncloa. En medio de una rueda de prensa marcada por preguntas sobre los casos de corrupción y acoso que afectaban al PSOE, un periodista le preguntó si tenía “algo nuevo” que anunciar. El presidente, visiblemente incómodo, respondió con ironía: simuló un bostezo y exclamó “¡Qué aburrido!”, antes de añadir que lo importante era centrarse en “la sustancia de las cosas”.

El gesto fue interpretado como una muestra de desdén hacia las preguntas sobre los escándalos internos. Sánchez aprovechó la ocasión para defender la gestión del Gobierno, destacando medidas como el nuevo abono transporte de 60 euros y reiterando su intención de agotar la legislatura hasta 2027. Sin embargo, el bostezo fingido se convirtió en el símbolo de una comparecencia tensa y generó críticas de la oposición, que lo consideró una falta de respeto hacia la prensa y la ciudadanía.