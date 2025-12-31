La Cartuja Pickman: oferta de Luksic y Targhetta por activos
La propuesta, en la liquidación de Ultralta ante el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, busca mantener la unidad productiva y la mayor parte de la plantilla
El proyecto de Javier Targheta y las hermanas chilenas Luksic para reflotar la fábrica de loza de La Cartuja Pickman
La Cartuja Pickman afronta una fase clave dentro del proceso de liquidación de Ultralta. Un grupo inversor integrado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, ha presentado una propuesta para adquirir la totalidad de los activos, con el objetivo declarado de garantizar la viabilidad de la actividad y la continuidad de la unidad productiva, así como de la mayor parte de la plantilla.
La iniciativa, según lo expuesto en la oferta, aspira también a liderar un plan de expansión nacional e internacional apoyado en el prestigio de la centenaria fábrica de loza. La compañía es propiedad de Ultralta, de la familia Zapata, y se encuentra ahora en una liquidación exprés en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla.