La Cartuja Pickman afronta una fase clave dentro del proceso de liquidación de Ultralta. Un grupo inversor integrado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, ha presentado una propuesta para adquirir la totalidad de los activos, con el objetivo declarado de garantizar la viabilidad de la actividad y la continuidad de la unidad productiva, así como de la mayor parte de la plantilla.

La iniciativa, según lo expuesto en la oferta, aspira también a liderar un plan de expansión nacional e internacional apoyado en el prestigio de la centenaria fábrica de loza. La compañía es propiedad de Ultralta, de la familia Zapata, y se encuentra ahora en una liquidación exprés en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla.