El patio de la casa, en la parte trasera de las instalaciones, acoge un parque infantil y las terrazas de las habitaciones.

La Casa Ronald McDonald de Sevilla es mucho más que un alojamiento: es un hogar lejos del hospital para familias cuyos hijos afrontan tratamientos médicos complejos. Un espacio de calma, apoyo y convivencia donde niños y adultos recuperan rutinas, sonrisas y acompañamiento en los momentos más difíciles. Su labor solidaria, que en 2025 permitió acoger a 377 familias, ha sido reconocida con el III Premio Imprescindibles del Grupo Joly y la Fundación Unicaja, destacando un proyecto que convierte la empatía y el cuidado en esperanza.