Cayetano Rivera, retirado definitivamente de la tauromaquia el pasado septiembre, enfrenta un momento complicado. En junio, el diestro protagonizó un altercado en una hamburguesería de Madrid que terminó con su detención por la policía tras una discusión por un pedido de comida rápida. Rivera ha denunciado a los agentes por supuesta detención ilegal y uso excesivo de la fuerza, presentando un parte médico con lesiones leves.

Cuatro meses después, vuelve a ser noticia al verse implicado en un accidente de tráfico en Sevilla, cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra una rotonda. Aunque asegura que no conducía, testigos afirman que el coche circulaba a gran velocidad. Ambos episodios han empañado la imagen pública de Rivera, que tras despedirse por la puerta grande de los ruedos, lidia ahora con un reto mucho más complejo: mantener intacta su reputación personal.