Cayetano Rivera sale ileso de un accidente de tráfico en Sevilla

El torero Cayetano Rivera Ordóñez salió este domingo ileso de un accidente de tráfico ocurrido en una rotonda de Condequinto, en Alcalá de Guadaíra. El accidente tuvo lugar sobre las ocho y veinte minutos de la tarde en la glorieta de acceso a la urbanización del Real Club de Golf. Rivera dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El matador no sufrió heridas al activarse los airbags, aunque el vehículo sí sufrió daños de consideración. El conductor perdió el control del coche, que se subió en mitad de la rotonda. Provocó daños en el bordillo y en el arbolado de la glorieta. Se baraja el exceso de velocidad como causa del siniestro.

La Policía Local de Alcalá de Guadáira se hizo cargo de la investigación del siniestro. Los agentes fueron a buscar al matador a su casa tras el percance y le sometieron a la prueba de alcoholemia, obligatoria tras el accidente. El torero dio positivo en dicha prueba, si bien no ha trascendido en qué cantidad.

Fuentes vecinales aseguraron a este periódico que no es la primera vez que Cayetano Rivera conduce a gran velocidad en esta zona, y explicaron que afortunadamente no había peatones, especialmente niños, en el lugar, cosa que no es infrecuente.