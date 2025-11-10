Tres detenidos en Sevilla tras una persecución con la Policía Local

La Policía Local de Sevilla detuvo la madrugada de este lunes a tres jóvenes de 20, 19 y 16 años tras una arriesgada persecución a bordo de un vehículo que habían robado con violencia horas antes. El conductor dio positivo en drogas. Un cuarto ocupante del vehículo logró huir, pero está identificado, según informó este lunes Emergencias Sevilla.

Los hechos ocurrieron a la 1:10, cuando una patrulla de la Policía Local detectó la presencia del coche robado en la zona de la Negrilla. Al interceptarlo, el conductor emprendió la huida por diferentes calles del barrio hacia la zona de San José de Palmete, con una conducción muy arriesgada. En la zona de Padre Pío, el conductor perdió el control del turismo sustraído, invadiendo una zona ajardinada.

En este punto, los cuatro ocupantes salieron corriendo. Fue detenido el conductor y otros dos ocupantes. El cuarto está identificado por los agentes. El coche en cuestión había sido sustraído con violencia en la madrugada del domingo, en las inmediaciones de una discoteca de la capital. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y positivo en la de drogas por THC, un compuesto químico que es el principal componente de la marihuana.

Los detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial.