Me dio un arrebato y la maté’. Así explicó el asesino confeso el crimen que ha conmocionado a La Algaba.” David A. S. reconoció ante la Guardia Civil haber matado a Ana Isabel, la mujer que le alquilaba una habitación, tras asestarle 480 puñaladas en apenas cinco minutos. Un crimen de extremo ensañamiento, sin aviso previo y sin posibilidad de defensa para la víctima, según el informe del Equipo de Homicidios. El agresor alegó un consumo elevado de hachís y cocaína y habló de un “impulso incontrolable”. Vivía en la casa desde agosto y pagaba 250 euros al mes, aunque acumulaba deudas. Parte del dinero lo destinaba a drogas, que —según su declaración— compraba a la propia víctima. Las horas previas al crimen están marcadas por mensajes insistentes pidiendo droga fiada. La mañana del domingo, tras consumir durante toda la noche, cogió un cuchillo de la cocina, se sentó junto a ella mientras dormía… y la atacó. Un crimen brutal, sin explicación lógica, que ha dejado a La Algaba en shock.