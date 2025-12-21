Las claves del crimen de la Algaba
Apuñaló a Ana Isabel durante cinco minutos hasta que murió
El dueño del bar donde trabajaba el detenido por el asesinato de La Algaba: "Era un chaval solitario, pero jamás pensé que pudiera hacer esto"
Me dio un arrebato y la maté’. Así explicó el asesino confeso el crimen que ha conmocionado a La Algaba.” David A. S. reconoció ante la Guardia Civil haber matado a Ana Isabel, la mujer que le alquilaba una habitación, tras asestarle 480 puñaladas en apenas cinco minutos. Un crimen de extremo ensañamiento, sin aviso previo y sin posibilidad de defensa para la víctima, según el informe del Equipo de Homicidios. El agresor alegó un consumo elevado de hachís y cocaína y habló de un “impulso incontrolable”. Vivía en la casa desde agosto y pagaba 250 euros al mes, aunque acumulaba deudas. Parte del dinero lo destinaba a drogas, que —según su declaración— compraba a la propia víctima. Las horas previas al crimen están marcadas por mensajes insistentes pidiendo droga fiada. La mañana del domingo, tras consumir durante toda la noche, cogió un cuchillo de la cocina, se sentó junto a ella mientras dormía… y la atacó. Un crimen brutal, sin explicación lógica, que ha dejado a La Algaba en shock.