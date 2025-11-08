El comentario de Juan M. Marqués: Junts mata el cupo catalán

El comentario de Juan M. Marqués / Antonio Pizarro

La decisión de Junts de vetar todas las futuras leyes que el Gobierno envíe al Congreso y aquellas que se encuentran en trámite en la Cámara impedirá que se aprueben las iniciativas legales que permitirían la singularidad fiscal de Cataluña y la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. El final de esta legislatura tiene las maneras de una muerte a pellizcos. La singularidad fiscal es una propuesta de ERC, contrincante tradicional de los de Puigdemont.

Pedro Sánchez buscará una ventana de oportunidad para convocar elecciones generales a lo largo del año 2026. Incluso es posible que los comicios coincidan con los autonómicos andaluces.

