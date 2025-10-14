Todos los niños y adolescentes menores de 16 años que estén la sanidad pública pueden solicitar la ayuda de hasta 100 euros para comprar gafas graduadas o lentillas, así como sus productos de mantenimiento. En primer lugar, el problema se detecta en Atención Primaria, después, el especialista confirma la necesidad, y con la receta, la familia va a una óptica que esté adherida al Plan Veo; de modo que ahí se aplica el descuento directamente.