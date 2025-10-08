Así funciona el bono de 100 euros para gafas y lentillas: beneficiarios, requisitos y plazos

Se trata de una ayuda universal que no tendrá en cuenta el nivel de renta.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto para regular las ayudas directas para la adquisición de productos ópticos y de salud visual para menores de 16 años. La subvención, de un máximo de 100 euros al año por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos como gafas graduadas y lentillas, así como soluciones de mantenimiento.

El bautizado como Plan Veo cuenta con una financiación de 47,8 millones de euros para los ejercicios de 2025 y 2026. El objetivo de esta medida es "reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia", señala el Ministerio de Sanidad en un comunicado. A continuación, detallamos las claves del programa, quiénes tienen derecho a estas subvenciones y cómo pueden acogerse a ellas.

Los beneficiarios serán derivados desde Atención Primaria

La prestación será universal: podrán ser beneficiarias todos los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años (inclusive) que tengan derecho a la sanidad pública. La forma de acceder al Plan Veo es la siguiente:

El problema de visión se detecta en Atención Primaria

El menor es derivado a un servicio público de oftalmología

Si el especialista indica el uso de gafas o lentillas, la familia puede acudir con la receta a una de las ópticas adheridas al Plan, bajo la coordinación del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO)

Por otro lado, si el menor ya usaba gafas o lentillas anteriormente, podrá acceder a la subvención si un óptico-optometrista determina que necesita un nuevo equipo. En cualquier caso, la ayuda se tramitará mediante concesión directa, es decir, las ópticas aplicarán el descuento en el momento de la compra: si el precio es de 100€ o menos, no habrá que pagar nada; si cuesta más, solo se paga la diferencia.

Está previsto que el programa se pronga en marcha durante el último cuatrimestre de 2025, para el que se ha consignado una dotación inicial de un millón de euros. El plazo para formalizar la compra de productos ópticos se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta inicial de Adelante Andalucía, mermada

Se estima que los problemas de visión como miopía, hipermetropía y astigmatismo afectan a entre el 10% y el 30% de la población escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores. En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.

El Plan Veo pretende asegurar que nignuna persona menor de edad quede excluida del derecho a una visión adecuada por motivos económicos. Las familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas.

Cabe recordar que la propuesta inicial presentada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía contemplaba que todos los productos y tratamientos destinados a corregir o tratar alteraciones y enfermedades del sistema visual estuvieran totalmente financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para todos los menores de edad.