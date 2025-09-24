El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presención de 'El Conciso'

El panorama mediático andaluz suma un nuevo actor con el lanzamiento de El Conciso, el único periódico económico con enfoque andaluz, integrado en el Grupo Joly, que ya dispone de diez cabeceras repartidas por las ocho provincias de la comunidad.

La presentación oficial tuvo lugar este martes en los Reales Alcázares de Sevilla, en un acto que congregó a medio millar de representantes del mundo empresarial, social y político de Andalucía.

El evento contó con la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que participó en la puesta de largo del nuevo medio digital.