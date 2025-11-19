El consultorio y punto de urgencias 24 horas de El Coronil arrastra un grave deterioro estructural que ha obligado a médicos a dormir en consultas y ha dejado al centro sin sala propia de urgencias. Goteras, grietas y zonas clausuradas conviven con la actividad diaria mientras las obras siguen paralizadas a la espera de que se modifique el PGOU. Ayuntamiento y Área Sanitaria se señalan entre sí mientras los profesionales alertan del riesgo de un incidente mayor.