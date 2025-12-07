El Viso del Alcor se ha despertado este domingo con la conmoción que supone enterarse de que en sus calles se ha producido un más que probable asesinato machista. Esa es la principal línea de investigación de la Guardia Civil sobre el suceso que en la tarde noche del sábado se saldó con la muerte de Jennifer, una mujer de nacionalidad colombiana que había llegado a la localidad en la primavera de este mismo año con su hija de 11 años. La joven, de 30 años, tuvo la desgracia de cruzarse en su camino con Ismael, un antiguo cuponero con antecedentes de maltrato a su esposa que llevaba dos o tres años viviendo en el pueblo. Ahora permanece custodiado en el hospital después de presuntamente asestar varias puñaladas a la víctima en su casa, ubicada en el número 32 de la calle Calvario. A muy pocos metros de allí, en la puerta del Ayuntamiento, las autoridades y un buen puñado de vecinos han guardado este mediodía un minuto de silencio por la última víctima de esa lacra que es la violencia contra la mujer.