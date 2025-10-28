Cuatro días de lluvia y tormentas en Sevilla: el otoño se instala con fuerza para cerrar octubre
Tras semanas de calor y cielos despejados, la capital hispalense se prepara para un cambio radical de tiempo con avisos por lluvias intensas y tormentas en la Campiña sevillana
El 112 pide evitar los desplazamientos por carretera este miércoles en Sevilla ante el aviso naranja por lluvias y tormentas
El otoño aterriza definitivamente en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja por lluvias y un aviso amarillo por tormentas desde este miércoles 29 de octubre, cuando se esperan precipitaciones intensas de hasta 25 mm en una hora, acompañadas de rachas de viento moderado y descargas eléctricas.
El jueves traerá una leve mejoría, aunque el fin de semana volverán los chubascos, con cielos cubiertos y ambiente húmedo. En total, se prevén cuatro días de lluvias intermitentes que pondrán fin al octubre más seco de los últimos años.