Tarde dominical de lluvia en la Plaza de la Virgen de los Reyes.

El otoño aterriza definitivamente en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja por lluvias y un aviso amarillo por tormentas desde este miércoles 29 de octubre, cuando se esperan precipitaciones intensas de hasta 25 mm en una hora, acompañadas de rachas de viento moderado y descargas eléctricas.

El jueves traerá una leve mejoría, aunque el fin de semana volverán los chubascos, con cielos cubiertos y ambiente húmedo. En total, se prevén cuatro días de lluvias intermitentes que pondrán fin al octubre más seco de los últimos años.