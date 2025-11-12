La Guardia Civil ha detenido a 45 personas por su implicación en una organización criminal dedicada a la fabricación y venta de tabaco de contrabando en la provincia de Sevilla.

La operación, denominada Itálica 150 Kanterpin, se inició tras denuncias ciudadanas y de estanqueros, que alertaron de un aumento en la venta ilegal de cajetillas.

La red operaba desde naves y domicilios en varios municipios, como Coria del Río, La Rinconada, Guillena y Alcalá de Guadaíra, donde se fabricaban las cajetillas sin control sanitario.

Durante los registros, los agentes localizaron maquinaria industrial, guarderías de tabaco y puntos de venta encubiertos en tiendas y quioscos.