Un vecino de Brenes con un extenso historial de delitos y altercados, entre ellos el apuñalamiento del dueño de un restaurante, volvió a ser detenido ayer después de robar el bolso a una mujer en la estación de tren. La situación es tan extrema que la pareja y un hermano de la víctima fueron a buscar al delincuente a su casa. Hay “alarma social” en el pueblo y el alcalde, Jorge Barrera, reclama a la Justicia que meta al “artista” en prisión provisional.