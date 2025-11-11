Arcade bar tiene muchas actividades. Una de ellas son estas citas a ciegas

En pleno Día Mundial del Soltero, el Arcade Bar se ha convertido en el punto de encuentro favorito para quienes buscan algo más real que un 'match' digital. Cada martes, su interior se llena de curiosidad y risas con las citas a ciegas que organizan Ana y Rubén, una propuesta que combina rapidez, humor y cercanía.

Durante la noche, los participantes charlan durante cinco minutos antes de rotar de mesa, en un ambiente relajado donde lo importante no es impresionar, sino conectar. Por 10 euros, con consumición incluida, los solteros pueden incluso dejar en una especie de casillero su contacto para la persona que les haya interesado.

"Al principio llegan nerviosos, pero después del segundo cambio todo el mundo se relaja", dice Rubén. En el Arcade Bar, la soltería se celebra mirando a los ojos, no a la pantalla.