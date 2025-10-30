Durante estas fechas, Sevilla revive el mito de Don Juan Tenorio a través de una ruta literaria que recorre los lugares que inspiraron a José Zorrilla.

El itinerario comienza en la Plaza de los Venerables, donde se situaba la mítica Hostería del Laurel, y continúa por la Plaza de la Alianza; la antigua Cárcel Real; la Plaza de Santa Marta, donde la tradición sitúa el rapto de Doña Inés; y la Calle Calatrava, antiguo emplazamiento del convento de la joven novicia.

Cada parada revela un fragmento del espíritu sevillano que cautivó al poeta: una ciudad donde la pasión, el honor y la redención aún laten entre sus muros blancos y callejones silenciosos.