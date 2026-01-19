El accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz continúa dejando interrogantes sobre su origen. El siniestro se produjo en torno a las 19:45 horas, cuando un tren de Iryo, que circulaba en dirección a Madrid, descarriló en sus tres últimos vagones. En ese momento, en sentido contrario, circulaba el Alvia 2384 con destino a Huelva, que acabó siendo arrollado y lanzado a una cuneta de cuatro metros de profundidad.

A media mañana del lunes, los equipos de rescate seguían trabajando en la excarcelación de los vagones más dañados, mientras en la zona persiste la conmoción. Desde el lugar del accidente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, describía los restos del Alvia como “un amasijo de hierro”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el accidente de “raro, muy raro” durante su intervención oficial, subrayando que la investigación podría prolongarse durante un mes. De momento, lo único que se ha descartado de forma preliminar es el fallo humano.

El hecho de que el accidente se produjera en una zona recta, sin curva ni exceso de velocidad, ha generado perplejidad entre los responsables políticos y técnicos que se han desplazado a la zona. Tanto la descripción de Puente como la de Moreno apuntan a que el escenario del siniestro escapa a los patrones más comunes en accidentes ferroviarios.

El choque se produjo tras el descarrilamiento de los últimos vagones del tren de Iryo, que invadieron la vía contraria justo en el momento en que pasaba el Alvia. El impacto desplazó a este segundo convoy hacia un desnivel de varios metros, donde han quedado los coches más destrozados.

Según el ministro Puente, las tareas de investigación técnica ya están en marcha, aunque no se esperan conclusiones inmediatas. Los trabajos incluirán el análisis de:

A falta de datos concluyentes, se trabaja con varias hipótesis abiertas, aunque por ahora no se contempla el error humano como causa del siniestro.

Tanto el presidente autonómico como el titular de Transportes han visitado el lugar del accidente. Juanma Moreno ha seguido la evolución del operativo de rescate desde la llamada “zona cero” y ha acompañado a los equipos que trabajan para recuperar a las víctimas atrapadas en los vagones del Alvia.

El relato oficial confirma que la excarcelación sigue siendo uno de los puntos críticos, dada la deformación extrema de los coches siniestrados y la complejidad del acceso.