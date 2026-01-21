Entrenamiento Sevilla FC 21 de enero de 2026
El conjunto nervionense se ha ejercitado con diez bajas
Biris Norte convoca una nueva manifestación por el "secuestro" del Sevilla
El Sevilla Fútbol Club regresa a los entrenamientos tras el empate frente al Elche con un parte de bajas mayor de lo esperado. A los lesionados César Azpilicueta, Alfon González, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj y Rubén Vargas se han sumado Akor Adams, Chidera Ejuke, Tanguy Nianzou, Marcao y Djibril Sow. Los nigerianos gozan de un día libre tras la Copa África, mientras que el galo sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho y el suizo se ha ausentado por motivos personales.