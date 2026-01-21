El Sevilla Fútbol Club regresa a los entrenamientos tras el empate frente al Elche con un parte de bajas mayor de lo esperado. A los lesionados César Azpilicueta, Alfon González, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj y Rubén Vargas se han sumado Akor Adams, Chidera Ejuke, Tanguy Nianzou, Marcao y Djibril Sow. Los nigerianos gozan de un día libre tras la Copa África, mientras que el galo sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho y el suizo se ha ausentado por motivos personales.