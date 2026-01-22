A falta de dos días para enfrentarse al Athletic Club, el Sevilla Fútbol Club continúa preparando un duelo que se antoja vital en la lucha por la permanencia. Tras sus respectivos permisos han regresado a los entrenamientos tanto Djibril Sow como Chidera Ejuke y Akor Adams, causando baja en la sesión los lesionados César Azpilicueta, Marcao, Tanguy Nianzou, Alexis Sánchez, Alfon González, Ruben Vargas y Adnan Januzaj.