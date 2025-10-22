Tercera sesión de entrenamiento en una semana muy completa para el Sevilla Fútbol Club. Joan Jordán ha regresado junto al grupo, no así un Tanguy Nianzou que ha realizado trabajo al margen de sus compañeros. César Azpilicueta y Batista Mendy son los únicos jugadores con los que Matías Almeyda no puede contar, estando previsto el regreso de ambos para dentro de unas tres semanas. Ganar a la Real Sociedad se antoja fundamental para recuperar sensaciones tras caer ante el Mallorca.