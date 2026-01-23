Suscríbete Suscríbete
EL TIEMPO
Estas son las horas a las que más puede llover en Sevilla este viernes

Entrenamiento Sevilla FC 23 de enero de 2026

Alfon regresa junto al resto del grupo, aunque no está confirmada su presencia este sábado

Horario y dónde ver el Sevilla FC - Athletic Club

El técnico argentino Matías Almeyda dialoga con Alfon, fichaje sevillista. / Juan Carlos Muñoz

El Sevilla Fútbol Club ultima el encuentro de este sábado ante el Athletic Club con la novedad de Alfon González en la sesión de entrenamiento de este viernes. Continúan fuera los lesionados César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao, Adnan Januzaj, Rubén Vargas y Alexis Sánchez. A estas ausencias hay que sumar la baja de Batista Mendy, que vio la quinta amarilla frente al Elche el pasado lunes en el Martínez Valero.

También te puede interesar

Lo último

stats