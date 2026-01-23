El Sevilla Fútbol Club ultima el encuentro de este sábado ante el Athletic Club con la novedad de Alfon González en la sesión de entrenamiento de este viernes. Continúan fuera los lesionados César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Marcao, Adnan Januzaj, Rubén Vargas y Alexis Sánchez. A estas ausencias hay que sumar la baja de Batista Mendy, que vio la quinta amarilla frente al Elche el pasado lunes en el Martínez Valero.