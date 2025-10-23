El Sevilla Fútbol Club afronta este viernes un reto importante ante la Real Sociedad. Los de Matías Almeyda deben ganar al conjunto txuri urdin para desquitarse de la derrota frente al Mallorca. César Azpilicueta, Batista Mendy y Tanguy Nianzou serán los descartes del técnico argentino, siendo duda para la convocatoria un Joan Jordán que aún no ha entrado en ninguna lista debido a la hernia de la que fue intervenido en verano.