El penúltimo entrenamiento de la semana en el Sevilla Fútbol Club ha transcurrido con los mismos jugadores que el pasado jueves. Matías Almeyda ya sabe que no podrá contar con Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj ni Rubén Vargas; siendo bajas sensibles para el duelo ante un Real Betis Balompié que también llega mermado por las lesiones tras el duelo europeo ante el FC Utrecht, sumándose las ausencias de Isco y Amrabat a la de Antony por la roja que vio ante el Girona.