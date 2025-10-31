El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con una nueva ausencia y varias dudas para el choque ante el Atlético de Madrid. Fábio Cardoso se ha ausentado en una sesión en la que sí han estado presentes César Azpilicueta y Batista Mendy, ambos con posibilidades de disputar el encuentro de este sábado. Tanguy Nianzou también podría llegar al choque en el Metropolitano, aliviando así los problemas en defensa de Matías Almeyda.