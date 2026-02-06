Entrenamiento Sevilla FC 6 de febrero de 2026
El conjunto hispalense ultima la visita del Girona CF con cuatro bajas confirmadas
Este viernes ha tenido lugar la última sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de recibir al Girona. Matías Almeyda sabe que no podrá contar con los lesionados Marcao, Castrín, Januzaj y Vargas en un partido crucial por la permanencia. Los que sí podrían regresar a la lista del técnico argentino son César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, ambos recuperados de sus respectivas lesiones y, a priori, listos para jugar este sábado.