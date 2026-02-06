DIRECTO
Toda la actualidad sobre el tiempo y el estado de los ríos en Sevilla

Entrenamiento Sevilla FC 6 de febrero de 2026

El conjunto hispalense ultima la visita del Girona CF con cuatro bajas confirmadas

Horario y dónde ver el Sevilla FC - Girona CF: ganar o ganar

César Azpilicueta durante un entrenamiento con el Sevilla FC / Ismael Rubio

Este viernes ha tenido lugar la última sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de recibir al Girona. Matías Almeyda sabe que no podrá contar con los lesionados Marcao, Castrín, Januzaj y Vargas en un partido crucial por la permanencia. Los que sí podrían regresar a la lista del técnico argentino son César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, ambos recuperados de sus respectivas lesiones y, a priori, listos para jugar este sábado.

También te puede interesar

Lo último

stats