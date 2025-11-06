Entrenamiento Sevilla FC 6 de noviembre de 2011

El conjunto hispalense recupera a Alfon y Azpilicueta a dos días del choque ante Osasuna

Osasuna pierde a Budimir para el partido ante el Sevilla

El técnico argentino Matías Almeyda dialoga con Alfon, fichaje sevillista. / Juan Carlos Muñoz

La semana de la enfermería del Sevilla Fútbol Club ha sido una montaña rusa. Matías Almeyda pierde para tres semanas a Isaac Romero, sumándose así a la baja de Alexis Sánchez, siendo dudas para el partido frente a Osasuna tanto Fábio Cardoso como Lucien Agoumé, que continúan realizando trabajo al margen. Por su parte, César Azpilicueta y Alfon González se han ejercitado junto a sus compañeros en la penúltima sesión antes del encuentro.

También te puede interesar

Lo último

stats