La semana de la enfermería del Sevilla Fútbol Club ha sido una montaña rusa. Matías Almeyda pierde para tres semanas a Isaac Romero, sumándose así a la baja de Alexis Sánchez, siendo dudas para el partido frente a Osasuna tanto Fábio Cardoso como Lucien Agoumé, que continúan realizando trabajo al margen. Por su parte, César Azpilicueta y Alfon González se han ejercitado junto a sus compañeros en la penúltima sesión antes del encuentro.