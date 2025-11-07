SUCESOS
Entrenamiento Sevilla FC 7 de noviembre de 2025

El conjunto hispalense afrontaba este viernes su quinta sesión de la semana

Horario y dónde ver el Sevilla FC - CA Osasuna

César Azpilicueta entrenando con el Sevilla FC / Juan Carlos Vázquez

El Sevilla Fútbol Club ultima la visita del Club Atlético Osasuna en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Matías Almeyda parece recuperar al 100% a César Azpilicueta y Alfon González de cara al choque de este sábado, no así a Lucien Agoumé y Fábio Cardoso, que siguen al margen del grupo. Isaac Romero y Alexis Sánchez son las bajas confirmadas del conjunto hispalense para un partido marcado por la necesidad imperiosa de ambos equipos por conseguir los tres puntos.

