El Sevilla Fútbol Club ultima la visita del Club Atlético Osasuna en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Matías Almeyda parece recuperar al 100% a César Azpilicueta y Alfon González de cara al choque de este sábado, no así a Lucien Agoumé y Fábio Cardoso, que siguen al margen del grupo. Isaac Romero y Alexis Sánchez son las bajas confirmadas del conjunto hispalense para un partido marcado por la necesidad imperiosa de ambos equipos por conseguir los tres puntos.