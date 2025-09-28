En directo, la Procesión Triunfal extraordinaria de la Divina Pastora de Santa Marina tras su Coronación
Sigue en directo el recorrido de vuelta por el casco antiguo de la ciudad
Este domingo tendrá lugar la procesión extraordinaria de regreso a la calle Amparo. La comitiva saldrá desde la Catedral a las 17:45 horas y recorrerá algunas de las principales vías del centro de Sevilla. El itinerario previsto será el siguiente: Puerta de los Palos, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón y la Plaza de San Francisco, para acceder después al Arquillo y la Plaza Nueva, a donde se espera su llegada en torno a las 18:45 horas.
Desde allí continuará por Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna y Orfila, para seguir por Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios y Correduría, alcanzando este último punto aproximadamente a las 20:45 horas. Posteriormente, discurrirá por Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes y Almirante Espinosa, con paso previsto por esta calle a las 22:45 horas. La recta final llevará a la hermandad por la Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y, finalmente, su sede de la calle Amparo, donde está prevista la entrada a medianoche (00:00 horas).