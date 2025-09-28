Este domingo tendrá lugar la procesión extraordinaria de regreso a la calle Amparo. La comitiva saldrá desde la Catedral a las 17:45 horas y recorrerá algunas de las principales vías del centro de Sevilla. El itinerario previsto será el siguiente: Puerta de los Palos, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón y la Plaza de San Francisco, para acceder después al Arquillo y la Plaza Nueva, a donde se espera su llegada en torno a las 18:45 horas.

Desde allí continuará por Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna y Orfila, para seguir por Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios y Correduría, alcanzando este último punto aproximadamente a las 20:45 horas. Posteriormente, discurrirá por Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes y Almirante Espinosa, con paso previsto por esta calle a las 22:45 horas. La recta final llevará a la hermandad por la Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y, finalmente, su sede de la calle Amparo, donde está prevista la entrada a medianoche (00:00 horas).