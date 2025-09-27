La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes.

La Primera Pastora de Sevilla ya está coronada. Ha recibido tal reconocimiento este sábado 27 de septiembre de manos del arzobispo monseñor José Ángel Saiz Meneses después de pronunciar una homilía.
La presea, obra de Orfebrería Andaluza, le ha sido colocada en una ceremonia religiosa muy cuidada y que ha tenido un escenario distinto a los habituales, fuera de la Catedral, en la Plaza del Triunfo y bajo el monumento a la Inmaculada Concepción
1/19La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes./Antonio Pizarro
