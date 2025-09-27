CARRERA NOCTURNA
La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes.
La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro

La primera Pastora de Sevilla ya está coronada

La Primera Pastora de Sevilla ya está coronada. Ha recibido tal reconocimiento este sábado 27 de septiembre de manos del arzobispo monseñor José Ángel Saiz Meneses después de pronunciar una homilía.

La presea, obra de Orfebrería Andaluza, le ha sido colocada en una ceremonia religiosa muy cuidada y que ha tenido un escenario distinto a los habituales, fuera de la Catedral, en la Plaza del Triunfo y bajo el monumento a la Inmaculada Concepción

1/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
2/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
3/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
4/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
5/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
6/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
7/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
8/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
9/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
10/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
11/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
12/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
13/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
14/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
15/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
16/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
17/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
18/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro
19/19 La Coronación de la Pastora de Santa Marina, en imágenes. / Antonio Pizarro

