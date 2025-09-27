La primera Pastora de Sevilla ya está coronada

La Primera Pastora de Sevilla, la que soño fray Isidoro, ya está coronada. Ha recibido tal reconocimiento este sábado 27 de septiembre de manos del arzobispo monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien le ha colocado la presea a las 19:42, después de pronunciar una homilía en la que ha insistido en la necesidad de que la coronación tenga una continuidad en la devoción y la misión evangelizadora de la hermadnad de la que esta sagrada imagen es titular. Una coronación que ha tenido como padrinos a Carlos Melero, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre (Futer), y a Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, quien ha acudido vistiendo la clásica mantilla negra. La misa estacional ha sido concelebrada por el cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas.

Sevilla ya tiene a su primitiva Pastora coronada, la que hace más de tres siglos regaló un nuevo título a la Iglesia universal. La presea, obra de Orfebrería Andaluza, le ha sido colocada en una ceremonia religiosa muy cuidada y que ha tenido un escenario distinto a los habituales, fuera de la Catedral, en la Plaza del Triunfo y bajo el monumento a la Inmaculada Concepción, donde soñó este momento el historiador y gran divulgador pastoreño Juan Martínez Alcalde.

Con la muralla del Alcázar a un lado y el templo metropolitano a otro, los primitivos pastoreños han vivido el que es ya uno de los grandes hitos en su larga historia. Sobre su paso, restaurado por Sheila Criado, y con el nuevo manto rojo bordado por las Hermanas Rama, así ha recibido la corona de manos del arzobispo, después de que los padrinos la depositaran a sus plantas. En ese instante, han repicado las campanas de la cercana Giralda y han sonado los acordes de la Marcha Real, entre los clásicos vítores de los primitivos pastoreños.