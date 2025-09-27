CARRERA NOCTURNA
Las mejores imágenes: Búscate entre los corredores

En directo, la Coronación de la Pastora de Santa Marina

El traslado de regreso desde la Catedral será el domingo a las 17:45 hacia la calle Amparo

El arzobispo corona este sábado a la Divina Pastora de Santa Marina

🔴 Sevilla corona a la Divina Pastora | Misa Pontifical de Coronación / M. H.
M. H.

Sevilla, 27 de septiembre 2025 - 18:00

La cita será este sábado a partir de las 19:00 horas, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, en la Plaza del Triunfo, junto al monumento a la Inmaculada. Los fieles y devotos de la Pastora de Santa Marina podrán vivir el acto en directo desde las 1.500 sillas que se habilitarán para la ocasión.

También te puede interesar

Lo último

stats