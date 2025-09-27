La cita será este sábado a partir de las 19:00 horas, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, en la Plaza del Triunfo, junto al monumento a la Inmaculada. Los fieles y devotos de la Pastora de Santa Marina podrán vivir el acto en directo desde las 1.500 sillas que se habilitarán para la ocasión.