El arzobispo corona este sábado a la Divina Pastora de Santa Marina

Una larga espera que llega a su fin. Los hermanos de la Pastora verán por fin cumplido el anhelo de ver a su imagen titular coronada. Será en la tarde de este sábado, a partir de las 19:00, en una ceremonia que presidirá el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, en la Plaza del Triunfo, a los pies del monumento a la Inmaculada. Los fieles y devotos de la Pastora de Santa Marina podrán seguir el acontecimiento en directo en las 1.500 sillas que se instalarán para la ocasión.

Traslados al Altar de la Coronación / Dpto. Infografía. Fuente: Pastora Coronada

La Pastora será trasladada en su paso procesional desde la Catedral al altar de la coronación. Será a partir de las 17:00. La comitiva partirá de la Puerta de Campanillas para recorrer los escasos metros que separan el Templo Metropolitano de la Plaza del Triunfo. La misa estacional de coronación comenzará a las 19:00. El acompañamiento musical de la ceremonia correrá a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el Coro Barroco de Cádiz, dirigidos por Jaime Calderón, que interpretarán la Misa In Coronatione Reginae, que incluye piezas clásicas de la corporación y otras de nueva factura, obra del maestro García Ortega. A ello se suma la intervención de la cantante Erika Leiva, que interpretará la plegaria Pastora, nombre de Amor, pieza con música de Claudio Gómez Calado y letra de Francisco Javier Segura Márquez, que entonará acompañada al piano por el también hermano Emilio Damián Guerrero Sánchez.

Al término de la misa, en torno a las 21:00, la Pastora será trasladada de nuevo a la Catedral con el acompañamiento musical de la banda de música de Coria del Río por las calles Santo Tomás, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel. A las 22:30, la corporación de la calle Amparo ofrecerá un cóctel en la Fundación Cajasol.

Ya el domingo será el momento de la procesión extraordinaria de regreso a la calle Amparo. La hermandad partirá de la Catedral a las 17:45 y discurrirá por: Puerta de los Palos, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Arquillo, Plaza Nueva (18:45), Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Correduría (20:45), Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa (22:45), Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y Amparo (entrada 00:00). Existe una novedad en el itinerario con respecto al anunciado en un primer instante, y es que el cortejo no transitará finalmente por la Plaza de la Campana y Santa María de Gracia, debido al inicio de las obras del tranvibús que conectará Santa Justa con la Plaza del Duque. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Municipal de Coria del Río.

Procesión extraordinaria de la Coronación Canónica / Dpto. Infografía. Fuente: Pastora Coronada

Son muchos los estrenos y novedades que presenta la hermandad de cara a la coronación. En primer lugar, el estreno de la corona. Se trata de una pieza realizada por Orfebrería Andaluza - Manuel de los Ríos e Hijos, diseño de su maestro actual, Joaquín de los Ríos Noguero. La obra recrea la que aparece en la primitiva pintura de la Divina Pastora (de principios del siglo XVIII), encargada por fray Isidoro, representación pictórica a la que rinde culto esta hermandad. Contiene numerosas piedras preciosas, como esmeraldas, brillantes, rubíes, aguamarinas, amatistas y un larimar (que conforma el orbe terráqueo) traído expresamente desde la República Dominicana.

También ha sido restaurado el paso procesional por Sheila Criado, al que se incorporan unos nuevos faldones. La corporación también ha aprovechado para poner a punto su patrimonio. Cabe destacar la restauración del manto azul celeste, que contiene bordados del siglo XVIII y XIX. El taller de las Hermanas Rama, en Brenes, ha acometido esta importante intervención con la que se le ha devuelto el esplendor a una pieza de tanta valía artística. De este obrador también ha salido el nuevo manto rojo, cuyos bordados siguen un diseño de Antonio Castro, quien se ha inspirado en la primera etapa regionalista de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. A estos dos mantos se suma un tercero, bordado en tisú verde, obra de Bordados Salteras, que ha aprovechado piezas de un manto antiguo.