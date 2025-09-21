Así es la corona de coronación de la Pastora de Santa Marina

La hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina ha presentado este domingo, tercero de septiembre y en vísperas de la procesión que la llevará hasta el convento de la Encarnación, la corona con la que será coronada canónicamente el próximo 27 de septiembre.

La pieza es obra de Orfebrería Andaluza - Manuel de los Ríos e Hijos, diseño de su maestro actual, Joaquín de los Ríos Noguero, y que impondrá el arzobispo el próximo 27 de septiembre.

La corona se ha concebido como una presea compuesta de canasto e imperiales, los cuales sostienen el orbe, labrado en larimar, traído de manera exprofesq desde República Dominicana para la Divina Pastora, y fajado con piedras preciosas engastadas en cada uno de los tramos de meridianos y paralelos que se representan en este tipo de obras. El canasto presenta ocho motivos simétricos y armónicamente distribuidos en el perímetro del mismo, centrados por rocallas de mediano relieve que son timbradas por pequeñas flores de lis, en homenaje a la familia Borbón, que desde hace tres siglos ostenta el cargo de Hermano Mayor Honorario, el cual recae en la persona del Rey de España o sucesor legítimo tras el fallecimiento del anterior. La corona se completa también con incrustaciones de esmeraldas, brillantes, rubíes, aguamarinas y amatistas, así como cuatro esmaltes que exaltan los dogmas.

De cada uno de estos motivos surge el correspondiente imperial con una marcada línea curva mixtilínea, en cuyo grosor se desarrolla la decoración fitomórfica carnosa propia de la orfebrería del primer tercio del siglo XVIII. Sobre ellos, reposa el mundo anteriormente descrito, el cual sirve de remate a la presea que, en unión del aro de estrellas de oro de 2003, que también ha sido restaurado y enriquecido con rubíes, completa en material noble el conjunto iconográfico en estilo concorde a la estética de la Hermandad.