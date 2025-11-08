La Regata Sevilla-Betis celebra su 59ª edición, la gran cita del remo en la ciudad. Los clubes de la dársena del Guadalquivir, como el Labradores o el Náutico, se dividen de nuevo entre los colores verdiblancos y rojiblancos para disputar una prueba que este año recorta su recorrido a unos 5.300 metros. La meta se traslada del Muelle de las Delicias a la Torre del Oro para mejorar el aforo y la seguridad del evento.

La Federación Andaluza de Remo invita a los ciudadanos en general y a los aficionados al fútbol y al remo en particular a que se acerquen a la dársena del Guadalquivir, sus márgenes y puentes, así como a la zona de llegada, situada junto a la Torre del Oro, para disfrutar este sábado en directo con las regatas, programadas desde las 11:30 hasta las 13:25, hora prevista para la entrega de trofeos de las pruebas absolutas masculina y femenina, que se realizarán en el embarcadero del Restaurante Río Grande, ubicado en la calle Betis.

📽️ En el caso de no poder acudir a la dársena del Guadalquivir a presenciar la prueba, las dos regatas principales del programa podrán seguirse en directo, y las restantes en diferido, desde las 11:50 horas a través de las siguientes televisiones y plataformas