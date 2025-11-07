El Betis, por la 15ª regata ante un Sevilla que quiere romper la racha

Edición número 59 de la Regata Sevilla-Betis, a punto ya de ser sexagenaria, y toda la emoción en la fiesta del remo en la ciudad. Los deportistas que defienden durante todo el curso los colores del Labradores, del Náutico y de los diferentes clubes que tienen sus sedes en la dársena del Guadalquivir se dividen según los colores futbolísticos. En esta ocasión, será sobre un recorrido algo menor, 5.300 metros aproximadamente después de que la meta se haya trasladado desde el Muelle de las Delicias hasta la Torre del Oro debido a los problemas de aforo suscitados en las últimas ediciones.

Recorrido y puntos clave / Dpto de infografía. Fuente: regatasevillabetis

Aquí no hay fichajes por parte de unos y otros, la decisión se toma al principio de la carrera deportiva de cada remero, cuando tienen que elegir entre el Sevilla y el Betis según sean sus colores futbolísticos. Ésa ya será una seña de identidad para ellos durante toda su carrera deportiva y así se rige la reglamentación de esta prueba tan ilustrativa de lo que es esta ciudad.

El barco del Betis llega a este sábado después de ganar las últimas 14 ediciones, lo que le ha servido para igualar el palmarés hasta situarlo en un 30-28 favorable a los sevillistas. La diferencia, por tanto, es mínima y así lo destacaba el timonel y capitán de los verdiblancos, Tomás Jurado, quien manifestaba en una entrevista publicada por Diario de Sevilla que sólo se planteará la retirada cuando este dato global sitúe a los suyos por delante.

Lo normal es que así sea, pues el Betis viene de ganar no sólo el año pasado, sino en las trece ediciones anteriores y eso conducía al capitán sevillista, Ignacio Muñoz, a admitir que el favorito vuelve a ser el rival por esa sucesión de éxitos.

Pero el deporte no vive jamás del pasado y nunca se sabe cuándo se puede producir el cambio de ciclo. El hecho de que la distancia sea sensiblemente menor y también que los sevillistas, al ser año impar, elijan calle, la ribera izquierda más cercana a Sevilla, como suelen hacer todos los que tienen la ventaja de escoger, puede ser otro factor importante para la resolución final.

En el Betis, además, ha comenzado el relevo generacional y esta vez no estarán ni Marcelino García, que lo ha dejado con 25 pruebas disputadas durante su longeva carrera y 18 victorias, el que más a lo largo de la historia, ni Jaime Lara, otro de los históricos. El bote bético tendrá como marca a Javier García Ordóñez, que volvió a ser finalista en el último Mundial junto al sevillista Jaime Canalejo. Lo seguirán Bruno Eder Blanco (2), Gonzalo García Ferrero (3), Álvaro Gutiérrez García (4), Francisco Figueira Gouveia Moreira (5), Carlos González Buzón (6), Emilio Fernández López (7) y Daniel Gutiérrez García (proa), además de Tomás Jurado Díaz como timonel.

El bote y los remeros de esta edición / Dpto de infografía. Fuente: regatasevillabetis

En el bote sevillista retorna el campeón mundial júnior y doble subcampeón sub 23 Jorge Flavio Knabe García como marca. Irán detrás de él Jaime Canalejo Pazos, finalista en el último Mundial y recién casado al contraer matrimonio el pasado sábado, que será el número 2, Antonio José Díaz Ramos (3), Juan Miguel Palomino Goenechea (4), Julio Casielles Urbano (5), Patricio Rojas Aznar (6), Ramón Palomino Goenechea (7) y Alejandro Vera Ortega como proa, con Jacobo Castiñeira Rico como timonel.

Ellos serán los protagonistas directos de una regata que arrancará a las 13:00 y que será retransmitida en directo por la plataforma RTVEPlay, y Canal Sur TV en su tercer canal (ATV) y la plataforma digital CanalSurMás, y por los canales del máximo organismo del remo internacional, World Rowing.

La 59ª Regata Sevilla-Betis repetirá el formato de los últimos años, con tres regatas masculinas y otras tantas femeninas en las categorías absoluta, aspirante y veteranos. Con la llegada a la altura de la Torre del Oro en detrimento del Muelle de las Delicias como novedad, se suprimen las regatas paralelas de promoción en un programa que arrancará a las 11:30 y tendrá sus puntos culminantes a las 12:00 con la clásica absoluta femenina y las 13:00 con la masculina.