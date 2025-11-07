Regata Sevilla - Betis 2025: horario, recorrido, novedades y los mejores sitios para verla
La histórica cita del remo hispalense regresa este sábado con su 59ª edición, con un recorrido completo por la dársena del Guadalquivir donde Sevilla y Betis medirán fuerzas en todas sus categorías.
Este sábado 8 de noviembre se celebra la 59ª edición de la Regata Sevilla-Betis en el río Guadalquivir, una cita ya consolidada en la ciudad de Sevilla, donde por un día la rivalidad entre el Sevilla FC y el Real Betis se traslada lejos del césped y se vive sobre el agua. Como cada año, la prueba enfrentará en embarcaciones de ocho con timonel a los dos principales clubes de la capital hispalense.
Horarios y programa completo
La jornada comenzará a las 11:30 horas y se extenderá hasta las 13:00, momento en el que se disputará la esperada regata absoluta masculina. Los horarios son los siguientes:
- 11:30 h: 4ª Regata Sevilla-Betis Veteranas Femenina (500 m)
- 11:40 h: 30ª Regata Sevilla-Betis Veteranos Masculina (500 m)
- 12:00 h: 36ª Regata Sevilla-Betis Absoluta Femenina (6.000 m)
- 12:30 h: 4ª Regata Sevilla-Betis Aspirantes Femenina (500 m)
- 12:40 h: 40ª Regata Sevilla-Betis Aspirantes Masculina (500 m)
- 13:00 h: 59ª Regata Sevilla-Betis Absoluta Masculina (6.000 m)
Las dos pruebas absolutas, femenina (12:00 h) y masculina (13:00 h), recorrerán un trayecto de 6.000 metros, con una duración aproximada de 20 minutos.
Novedad de 2025: la meta vuelve a la Torre del Oro
La gran novedad de esta edición es el cambio de ubicación de la llegada, que pasa de celebrarse en el Muelle de las Delicias a la Torre del Oro. La Autoridad Portuaria ha justificado la decisión por motivos de seguridad, debido a la gran concentración de público y el montaje requerido por la Federación Andaluza de Remo.
Este cambio supone un regreso a los orígenes: la meta volverá al tramo del río situado frente a la calle Betis, entre los puentes de Triana y San Telmo, tal como ocurrió desde la primera edición en 1960 hasta la ampliación de la dársena por la Expo’92.
Recorrido y los mejores sitios para ver la regata
El recorrido parte desde la pasarela de San Jerónimo y finaliza a la altura de la Torre del Oro, recorriendo toda la dársena del Guadalquivir en sentido norte-sur. Las embarcaciones alcanzan una velocidad media de 11 nudos (unos 20 km/h), ofreciendo un espectáculo continuo que puede disfrutarse desde numerosos puntos del río. Algunos de los mejores puntos para ver el evento son:
- Pasarela de San Jerónimo: punto de salida, ideal para ver la puesta en marcha de los equipos.
- Puente de la Barqueta: paso aproximado por los 1.500 metros. Desde aquí se puede contemplar casi toda la pista de remo de 2.000 metros.
- Curva de Chapina: situada entre el Puente del Cachorro y la Pasarela de La Cartuja, es uno de los tramos más técnicos. La embarcación que va por la orilla de Sevilla suele tener ventaja.
- Puente de Triana: a falta de 2.000 metros para la meta, marca el tramo decisivo.
- Calle Betis y Paseo Marqués de Contadero: los últimos metros antes de la llegada, con gran ambiente y emoción.
- Torre del Oro: este año, epicentro de la llegada. Aquí se instalará una pantalla gigante para seguir la regata en directo y se celebrará la entrega de trofeos y los actos oficiales.
Tripulaciones y palmarés
Categoría masculina absoluta
- Sevilla FC: Antonio José Díaz (Marca), Juan Miguel Palomino, Luis Vilches, Jaime Canalejo, Alejandro Vera, Juan Kaulani Martínez, Julio Casielles, Rafael Gómez (Proa) y Jacobo Castiñeira (Timonel).
- Real Betis: Javier García (Marca), Marceliano García, Gonzalo García, Carlos González, Jaime Lara, Álvaro Gutiérrez, Emilio Fernández, Bruno Eder (Proa) y Tomás Jurado (Timonel).
El Betis domina las últimas 14 ediciones consecutivas, aunque el Sevilla lidera el global con un marcador de 30-28. Los de Nervión buscan romper la racha verdiblanca y ampliar distancias, mientras que los béticos tratarán de seguir acercándose.
Categoría femenina absoluta
- Sevilla FC: Amanda Gil (Marca), Rocío Lao, Nuria Barrios, Lidia Florido, Inmaculada Rius, Isabel Monedero, María Navarro, Inés Izquierdo (Proa) y Hugo Díaz (Timonel).
- Real Betis: Paola Alonso de Caso (Marca), Teresa Sánchez-Lanuza, Ana Navarro, Laura Montes, Estela Díaz, Lucía Ruiz, Carmen Civera, María Jesús Gómez (Proa) y Fernando Cano (Timonel).
En la competición femenina, el Betis encadena siete victorias consecutivas y domina el global por 15-20, consolidando su hegemonía en los últimos años.
