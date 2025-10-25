El prolífico chirigotero José Guerrero Roldán, Yuyu, ha entrevistado a Cristóbal Soria, quien fuera delegado de campo del Sevilla Fútbol Club y ahora es mundialmente conocido por sus apariciones en El Chiringuito de Jugones. Durante casi una hora y media, ambos analizan varios puntos claves de la vida del sevillano, como su salida de la entidad hispalense, su carrera televisiva o su animadversión al Real Madrid.