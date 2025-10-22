El debate sobre Sanidad llega al Parlamento tras más de dos años de demanda opositora y en plena crisis por los fallos en los cribados y en ClicSalud Debate sobre la Sanidad en el Parlamento de Andalucía tras dos años y medio de demanda de la oposición

El Parlamento de Andalucía celebra este miércoles un debate general sobre Sanidad marcado por la tensión política y social. La sesión llega en medio de la crisis por los errores en los cribados del cáncer de mama, que provocaron la salida de la consejera Rocío Hernández y las dimisiones de dos directivos del Hospital Virgen del Rocío, además de las recientes fallas en la aplicación ClicSalud del SAS. La asociación Amama ha llevado este último asunto ante la Fiscalía, y los grupos de la oposición han exigido explicaciones al Gobierno andaluz. Durante más de cinco horas, los diputados de todos los partidos debatirán sobre los problemas y errores en la gestión sanitaria.

El encargado de dar las explicaciones será el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, apenas una semana después de su nombramiento. Su comparecencia se enmarca en la mayor crisis política del presidente de la Junta, Juanma Moreno. La sesión concluirá con la votación de las propuestas de resolución, que serán de obligado cumplimiento para el Ejecutivo autonómico. Cada grupo parlamentario ha presentado 35 propuestas de resolución, centradas en la mejora de la gestión, la transparencia y los mecanismos de control del sistema sanitario público.

El debate general sobre Sanidad se celebra tras más de dos años y medio de reclamaciones de la oposición en la Cámara andaluza. En este tiempo, se registraron dos comisiones de investigación para esclarecer lo ocurrido con los errores en los cribados del cáncer de mama, que finalmente han decaído según el dictamen de los letrados del Parlamento. Además, el proceso ha supuesto la anulación de casi doscientas páginas de iniciativas informativas presentadas por los distintos grupos políticos y no respondidas por el Gobierno autonómico.

La llegada de Antonio Sanz al frente de Sanidad será clave para determinar la estrategia del Ejecutivo andaluz ante la crisis. ¿Logrará recuperar la confianza de los profesionales y de la ciudadanía tras los fallos detectados? El debate parlamentario se perfila como una prueba de fuego para el nuevo consejero y para la gestión del presidente Juanma Moreno.