Andalucía avanza en innovación y sostenibilidad, dos cuestiones que marcan el desarrollo de la sociedad y que BBVA y Grupo Joly premian desde hace unos años por el coraje, la creatividad, el emprendimiento y el avance tecnológico que empresas, entidades y profesionales muestran en los ámbitos agroalimentario, turístico y social. La Cooperativa Las Virtudes, Antonio Hoteles Zahara y el doctor Carlos O’Connor han sido galardonados en esta VII Edición de los Premios Innovación Sostenible