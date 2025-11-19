Grzegorz Krychowiak es un jugador al que los aficionados del Sevilla Fútbol Club recuerdan con mucho cariño. El polaco, que defendió la elástica blanquirroja por dos temporadas antes de marcharse al Paris Saint Germain, estuvo presente en un partido del cuadro hispalense la pasada temporada y esta misma semana ha salido a la luz que la experiencia será parte de su documental 'Krychowiak: One Step from the Top' que verá la luz el 27 de noviembre y cuyo tráiler acompaña la noticia.