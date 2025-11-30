Ir al contenido
DIRECTO
Sigue el minuto a minuto del derb sevillano
Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"
Feijóo reta a los socios del PSOE a "retratarse" porque "el sanchismo está en la cárcel": "No pueden seguir tragando"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda a los manifestantes junto a la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
/
Juanjo Martín / Efe
Se hacía pasar por manager deportivo para abusar presuntamente de 61 menores
Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"
El ambiente en la salida del autobús del Betis hacia Nervión
El ambiente en la Basílica durante las elecciones en la Hermandad de la Macarena
'Scrubs', así es el regreso de la comedia en el hospital
Detenido por abusar presuntamente de 61 menores fingiendo ser representante deportivo en Gran Canaria
El emotivo homenaje de las aficiones de Sevilla y Betis en el minuto de silencio
Así ha sido el tifo de Biris Norte para el Sevilla-Betis: "Los años nos hacen más grandes"