Así ha quedado uno de los geriátricos de Sevilla afectado por las inundaciones
Los 25 usuarios del centro privado Virgen de Setefilla están reubicados en otras residencias debido al deterioro de las instalaciones
Las inundaciones del pasado 29 de octubre en Sevilla siguen teniendo consecuencias. Uno de los centros más afectados por las intensas lluvias de esa jornada es la residencia de ancianos Virgen de Setefilla, en el término municipal de Carmona y muy cerca del aeropuerto. Sus instalaciones han quedado prácticamente inservibles tras anegarse por completo, lo que obligó a trasladar a sus 25 usuarios a otros geriátricos de la provincia. Las trabajadores hicieron un esfuerzo ímprobo para poner a salvo a estos ancianos, con un alto grado de dependencia, mientras llegaban los servicios de Emergencias.